Doğumdan sonra koronavirüse yakalanan Ezo Sunal'dan haber var!

"Nova, 03.03.2021. Doğumdan beş gün sonra Covid pozitif çıktı testim. Sekiz gün hastanede, iki gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemize özel teşekkürler."