Doğumdan sonra koronavirüse yakalanan Ezo Sunal'dan haber var!
Usta sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, geçtiğimiz ay anne olmuştu. Doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanan Sunal, takipçilerine son durumunu aktardı.
Mart ayında doğum yaptıktan hemen sonra Kovid-19 şoku yaşayan Ezo Sunal, son durumu hakkında sosyal medyada açıklama yaparak takipçilerine bilgi verdi. Sunal, paylaşımından şu ifadeleri kullandı:
"Nova, 03.03.2021. Doğumdan beş gün sonra Covid pozitif çıktı testim. Sekiz gün hastanede, iki gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemize özel teşekkürler."
Ezo Sunal kimdir?
1984 yılında İstanbul'da doğan Ezo Sunal, usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızıdır. Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır.
Ezo Sunal, 2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir dönem ise Elele dergisinde editörlük yapmıştır.