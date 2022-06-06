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Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Geçtiğimiz aylarda, uzun zamandır ilişki yaşadığı sevgilisiyle evlenen ve ilk bebeğine hamile olan Demet Evgar, sıcak havaların tadını çıkarıyor. 7,5 aylık hamile olan başarılı ve güzel oyuncu, masaj yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Başarılı ve güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapmayı tercih eden Evgar, mayıs ayında evinde sadece yakın çevresini çağırdığı küçük ve mütevazi bir düğün yaptı. Kız bebek bekleyen çiftin Evgar'ı, sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşımlarla büyük ilgi topladı.

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Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Masaj sonrası bornozlu pozlarını paylaştı

Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor.

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Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

7,5 aylık hamile olan oyuncu son olarak pembe sabahlığıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Kızının adını 'Mavi' koyacak

Nisan ayında katıldığı bir etkinlikle hamileliğiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. 

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