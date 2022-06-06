Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları
Geçtiğimiz aylarda, uzun zamandır ilişki yaşadığı sevgilisiyle evlenen ve ilk bebeğine hamile olan Demet Evgar, sıcak havaların tadını çıkarıyor. 7,5 aylık hamile olan başarılı ve güzel oyuncu, masaj yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Başarılı ve güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapmayı tercih eden Evgar, mayıs ayında evinde sadece yakın çevresini çağırdığı küçük ve mütevazi bir düğün yaptı. Kız bebek bekleyen çiftin Evgar'ı, sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşımlarla büyük ilgi topladı.
Masaj sonrası bornozlu pozlarını paylaştı
Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor.
7,5 aylık hamile olan oyuncu son olarak pembe sabahlığıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Kızının adını 'Mavi' koyacak
Nisan ayında katıldığı bir etkinlikle hamileliğiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi.