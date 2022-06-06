Doğuma gün sayan Demet Evgar'ın masaj sonrası karnı burnunda pozları

Başarılı ve güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapmayı tercih eden Evgar, mayıs ayında evinde sadece yakın çevresini çağırdığı küçük ve mütevazi bir düğün yaptı. Kız bebek bekleyen çiftin Evgar'ı, sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşımlarla büyük ilgi topladı.