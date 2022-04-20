Doğuma gün sayan Adriana Lima'nın göbeğini gören şaştı kaldı! Karın kası mı operasyon mu?
Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken ünlü ismin karın kası operasyonu yaptırdığı ileri sürüldü.
Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınlayan Adriana Lima, şimdi de karın kasları ile gündemde.
Los Angeles'ta Alexander Wang için podyumda çıkan hamile Adriana Lima'nın karın kasları sosyal medyada tartışma yarattı.
40 yaşındaki Adriana Lima'nın büyüyen göbeğinin kaslı görüntüsü görenlerin ağzını açık bıraktı. Adriana Lima'nın bu haline "Acaba karın kası estetiği mi olmuş" yorumları yapıldı...
Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.