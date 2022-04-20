Doğuma gün sayan Adriana Lima'nın göbeğini gören şaştı kaldı! Karın kası mı operasyon mu?

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Son olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınlayan Adriana Lima, şimdi de karın kasları ile gündemde.