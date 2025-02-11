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Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

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Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta dünyaya gelen bebeklerinin ismini ilk kez duyurdu.

Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti. Melisa Aslı Pamuk, "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. 

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Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

20 Ocak'ta ilk kez anne - baba olmanıın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.

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Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı

"Mylan Yazıcı"

Melisa Aslı Yazıcı, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü. 

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