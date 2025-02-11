Doğum sonrası ilk paylaşım! Melisa ve Yusuf Yazıcı çiftinin bebeklerinin ismi şaşırttı
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta dünyaya gelen bebeklerinin ismini ilk kez duyurdu.
Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.
Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti. Melisa Aslı Pamuk, "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu.
20 Ocak'ta ilk kez anne - baba olmanıın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.
"Mylan Yazıcı"
Melisa Aslı Yazıcı, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü.