Doğum kilolarından kurtulmak isteyen Fahriye Evcen bakın ne yapıyor
Geçtiğimiz aylarda doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen, kilolarından kurtulmak için bakın nasıl bir yöntem seçti.
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin geçtiğimiz aylarda oğulları Karan dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen doğum sonrası ise aldığı kilolar eleştirmişti. Evcen aldığı kilolardan ise kurtulmaya karar olduğu öğrenildi.
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Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in fazla kilolarından tamamen kurtulup 2020'ye fit girebilmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
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Snob Magazin'in özel haberine göre; Doğum kiloları nedeniyle uzun süre eleştirilen Fahriye Evcen, eski haline kavuşabilmek için aylardır hem fitness yapıyor hem de doktorunun diyet programına harfiyen uyuyor.
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Evinin bir odasını fitness salonuna Fahriye Evcen mümkün oldukça organik yiyecekler ve bol bol meyve tüketiyor.
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