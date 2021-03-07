Doğum kilolarından kurtuldu! Meryem Uzerli'nin mayolu pozlarını gören tanımadı
Uzun bir süredir Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, doğum sonrası verdiği pozlarla hayranlarını şaşırttı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, ocak ayında 'Lily Koi' adını verdiği ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Uzerli, doğuma günler kala Instagram'dan paylaştığı pozlarla tepki çekmişti.
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İkinci kez anne olan Meryem Uzerli, doğum sonrası bebeği ile çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmıştı.
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37 yaşındaki oyuncu, karelerine "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" notunu düştü.
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Uzerli'nin paylaşımı sonrası akıllara bebeğin babası kim sorusu gelmişti.
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