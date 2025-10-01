Doğum izni süreleri artıyor! İşte anne ve babaların izin süreleri

HEM ANNEYE HEM DE BABAYA İZİN

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.