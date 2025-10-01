Doğum izni süreleri artıyor! İşte anne ve babaların izin süreleri
Hükümet, azalan doğum oranlarını yükseltmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Nüfus yapısının korunmasını amaçlayan düzenleme, kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin; koruyucu aileye özel hakları içeriyor. İşte detaylar...
Türkiye'nin son yıllarda doğum oranında yaşanan ciddi düşüşler nedeniyle hükümet düğmeye bastı. Doğuma teşvik için çeşitli düzenlemelerin yolda olduğu öğrenildi.
Sağlıklı nüfus yapısını korumayı amaçlayan düzenlemede kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor. İşte detaylar...
UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
Mevcut mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.
HEM ANNEYE HEM DE BABAYA İZİN
Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.