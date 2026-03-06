Doğum izin süreleri değişti! Peki işçi ve memur kaç gün izin yapacak?

BABALIK İZNİ

Kanun teklifi, babalık izninde de işçi ve memurlar için eşitlik öngörüyor. İş Kanununda değişiklik yapılarak çocuğu doğan babalar için 5 gün olan mazeret izni memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkartılacak.

Teklif önemli bir yenilik de getiriyor. Koruyucu aile olan işçi ve memurlara 10 günlük mazeret izni öngörüyor. Daha önce sadece evlatlık edinenler için mazeret izni var iken teklif ile bir çocuğa koruyucu aile olanlar için de mazeret izni getirilecek.