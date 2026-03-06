Doğum izin süreleri değişti! Peki işçi ve memur kaç gün izin yapacak?
Türkiye'de bugüne kadar 16 hafta olan doğum izni 8 hafta artırılarak dünya ortalamasına yaklaştırılacak. İşçilerde 5 günlük babalık izni ise memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkartılacak. İşçi ve esnaf kadınlar ile memurlara doğum izninde ödenen rapor parasındaki büyük fark ise devam ediyor. Doğum iznine ayrılan memur kadın ücretinin tamamına yakınını almaya devam eder iken, işçi ve esnaf kadınlar sadece son 12 aylık ortalama ücretlerinin üçte ikisini alabiliyorlar.
Habertürk'te yer alan habere göre, Doğurganlık hızı 2014 yılından beri kadın başına 2,1 olan nüfus yenileme oranının altında seyrediyor. 2024 yılı itibarıyla oran 1,48’e düştü. Hükümet doğurganlık hızını artırmak için bugüne kadar çeşitli tedbirler alarak hayata geçirdi. Önceki gün TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile de bu yönde önemli bir adım atılacak. Halk arasında doğum izni olarak bilinen analık izni doğum sonrası dönem için 8 hafta artırılacak. Böylece toplam doğum izni süresi 24 haftaya çıkacak.
Hamileliği sağlıklı giden kadınların doktor raporuyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışma süresi ise 2 haftaya indirildi. Bu sayede kadınlar, 24 haftalık doğum izninin 22 haftaya kadar kısmını doğum sonrasında kullanabilecekler.
BABALIK İZNİ
Kanun teklifi, babalık izninde de işçi ve memurlar için eşitlik öngörüyor. İş Kanununda değişiklik yapılarak çocuğu doğan babalar için 5 gün olan mazeret izni memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkartılacak.
Teklif önemli bir yenilik de getiriyor. Koruyucu aile olan işçi ve memurlara 10 günlük mazeret izni öngörüyor. Daha önce sadece evlatlık edinenler için mazeret izni var iken teklif ile bir çocuğa koruyucu aile olanlar için de mazeret izni getirilecek.
DÜNYA ORTALAMASI YÜKSEK
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, dünyada ücretli doğum izni süresi ortalama 24,7 ay. Türkiye, yeni düzenlemeyle dünya ortalamasına yaklaşacak. Bununla birlikte doğum izni süresinin Gürcistan’da 104, Bulgaristan’da 58, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek ve İngiltere’de 52, Yunanistan’da 43, İrlanda’da 42 hafta olduğunu kayda geçirmek gerekir.
Doğum izninin süresi kadar doğum izninde çalışanların eline geçen ücretin miktarı da önem taşıyor. Bebek doğduğu için masrafları daha da artan ailelerin izin döneminde olabildiğince desteklenmesi teşvik ediliyor.