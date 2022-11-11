Doğum için gün sayan Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar
6 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez erkek bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Evcen, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Evcen'in fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
2017'de yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan adını verdikleri ilk oğlunu dünyaya getirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Evcen, şimdilerde ikinci kez hamile.
Hamilelik sürecini evinde ailesiyle geçiren Evcen, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan 6 aylık hamile güzel oyuncu, ayna karşısında büyüyen karnını göstererek verdiği bir pozu paylaştı.
İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 36 yaşındaki Evcen, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.