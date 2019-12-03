Doğum hikayesini Müge Boz 'yalnız kaldım' deyip ağlayarak anlattı

Bir problem var: "Caner'in tüm ısrarlarına rağmen doğum çantamı hazırlamamıştım. Hemen onları halledip hastaneye gittik. Bebeğin kalp atışlarını ölçen bir alet vardı. Onu takacakları zaman 'Neden takıyorlar şimdi, ne gerek var' dedim. sonra doktorum 'Sanırım burada bir problem var' dedi.''