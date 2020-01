Doğum haritası nedir nasıl çıkarılır işte evler ve astrolojik yorumları

Diğer adı da "yıldız name" olan doğum haritası nasıl çıkarılır? Aslında doğum haritası gökyüzünün doğumumuz esnasındaki haritasıdır. Doğum yerimizden gözlemlenebilen gezegensel konumlanmaları gösterecek şekilde çizilmektedir. Harita üzerine çizilmiş olan 360 derecelik daire bizleri temsil eder. Hayalinizde bu daireyi ikiye bölecek bir çizgi hayal edin. Bu çizgi ufuk çizgisidir. Doğduğumuz anda ufkun yani çizginin üzerinde gezegenler, ay, güneş vardır. Çizginin alt kısmına çizilen semboller doğumunuz sırasında ufkun aşağısında kalan gezegenleri temsil eder. Doğum haritasında her şey sembolik yollarla çizilmiştir. Astroloji sembolik bir dildir. Doğum bir başlangıçtır. Semboller ise aslında çok şey anlatır. Her bir gezegen için farklı semboller kullanılır. Gezegensel konumlar ise zodyak açıları ile ölçülür. Zodyak'taki on iki burç için farklı semboller bulunur.