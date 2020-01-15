Doğum haritası nedir nasıl çıkarılır işte evler ve astrolojik yorumları

Doğum haritası nasıl çıkarılır?

Analiz bireyin uzman bir astrolog tarafından yorumlanması ile yapılmaktadır. Bunun için astrolog öncelikle danışan kişinin haritasını hazırlar ve detaylı bir şekilde incelemeye koyulur. Danışan kişinin tüm potansiyellerine vakıf olur ve danışanına anlatır. Doğum haritası analizlerinde progresyonlar, transitler, güneş arkı ilerletim tekniği, güneş dönüşleri ve eğer gerekiyorsa tutulmalar analiz edilerek danışan kişilerin hayat yolundaki her şey anlatılır. Aslında bu harita bir kaderdir ve bunu değiştirmek pek mümkün değildir. Yaşamımıza dair her şey haritada gizlidir. Astrologlar doğum anınız ile birlikte gelen tüm potansiyellerinizden bahsedebilir. Harita denen şey bir kişinin ölümüne kadar bilgi kodlaması ile yaşantısına aktarılmıştır. Mesela; Merkür yay burcundayken doğmuşsanız doğum anında Merkür yay burcundan çıktıktan sonra, Merkür dolaşırken hayatınızın bir bölümünden geçerken o bölge ile ilgili bilgileri ortaya çıkarır.