Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Şarkıcı aldığı yanıtla kahroldu..
Koronavirüse yakalanan ve durumunun ağırlaşmasıyla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetti.
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Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı.
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Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki..." dedi.
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