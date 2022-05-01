BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75

Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Şarkıcı aldığı yanıtla kahroldu..

Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

Koronavirüse yakalanan ve durumunun ağırlaşmasıyla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetti. 

19
Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

 Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı. 

29
Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

39
Doğum gününü kutladı yengesinin yanıtıyla kahroldu! Alişan Merve Tektaş herkesi duygulandırdı

Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki..." dedi. 

49