Doğum günü kutlamaları sınırları aştı! Hande Erçel'e hayranlarından sürpriz

Doğum günü pastalarından biri özellikle dikkat çekti. Kırmızı pastanın üzerinde şu çarpıcı not yer aldı:

“Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun.”

Bu mesaj, Hande Erçel’in yeni yaşında güçlü ve kararlı bir başlangıç yapacağının işareti olarak yorumlandı.

Hande Erçel, sosyal medyada paylaştığı doğum günü fotoğraflarına şu duygu dolu notu düştü:

“İçimde yeni yolculuklara çıkmak isteyen hiç bitmeyen bir heyecandan mıdır bilmem… Sıcak, kalpten, hesapsız… Bilene, anlayana olan.”

Ayrıca Metin Akdülger ile başrolünü paylaştığı yeni projesi “İki Dünya Bir Dilek” için de şu sözleri ekledi:

“Ne şanslıyım ki bana doğum günü hediyesi olarak geldi. Milyon pastanın en değerli mumu.”