Doğum günü kutlamaları sınırları aştı! Hande Erçel'e hayranlarından sürpriz
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 32. yaşını adeta bir doğum günü maratonuna çevirdi! Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra özel hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmeyen güzel yıldız, peş peşe kutlamalarla sevenlerini şaşırttı. Yeni filminin tanıtımı için Moskova'ya giden Hande Erçel bir kutlama daha yaptı. Moskova'da hayranları tarafından yoğun sevgiyle karşılanan güzel oyuncu orada da doğum gününü kutladı.
Hande Erçel, yeni yaşına önce İstanbul’da yakın arkadaşlarıyla girdi. Gecede tam 6 farklı doğum günü pastası ile dikkat çeken ünlü isim, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.
"ÇOK YALNIZIM, HAYATIMDA KİMSE YOK"
Magazin muhabirlerinin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna Erçel, net bir şekilde şu cevabı verdi:
“Çok yalnızım, hayatımda hiçbir kimse yok.”
Çalışma temposunun yoğunluğundan bahseden başarılı oyuncu, “Bu dönem çok çalıştığım bir dönem, çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum” diyerek yeni projelerine odaklandığını vurguladı.
Doğum günü pastalarından biri özellikle dikkat çekti. Kırmızı pastanın üzerinde şu çarpıcı not yer aldı:
“Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun.”
Bu mesaj, Hande Erçel’in yeni yaşında güçlü ve kararlı bir başlangıç yapacağının işareti olarak yorumlandı.
Hande Erçel, sosyal medyada paylaştığı doğum günü fotoğraflarına şu duygu dolu notu düştü:
“İçimde yeni yolculuklara çıkmak isteyen hiç bitmeyen bir heyecandan mıdır bilmem… Sıcak, kalpten, hesapsız… Bilene, anlayana olan.”
Ayrıca Metin Akdülger ile başrolünü paylaştığı yeni projesi “İki Dünya Bir Dilek” için de şu sözleri ekledi:
“Ne şanslıyım ki bana doğum günü hediyesi olarak geldi. Milyon pastanın en değerli mumu.”