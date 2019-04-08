Doğum anını YouTube'da canlı yayınladı milyonlarca kişi izledi
Avustralya'da yaşayan ve milyonlarca takipçisi olan fitness eğitmeni Sarah Stevenson doğum anını YouTube kanalından canlı yayınlandı.
Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var. Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı. Ve duygusal doğum videosu 1,3 milyon kişi tarafından izlendi.
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Bir milyondan fazla kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.
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Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Bebeğini normal doğumla dünyaya getiren Sarah'ın doğum süreci 30 saat sürdü.
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