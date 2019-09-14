Doğu'da sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi! Van Hakkari Muş ve Bitlis'ten fotoğraflar
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları protesto edildi.
Van'da 51 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifince gerçekleştirilen yürüyüş, İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi, tekbir getirerek ve "Kahrolsun PKK", "Türk, Kürt kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Kazım Karabekir Caddesi'nden Hz. Ömer Camisi önüne geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan inisiyatif sözcüsü Mehmet Ali Uca, terör örgütü PKK'nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı söyledi.
Dış güçlerin terör örgütü PKK'yı kullanarak Türkiye üzerinde kirli ve hileli oyunlarını sergilediğini belirten Uca, şöyle devam etti:
"Bu süreçte milletimizin birlik, beraberliği ve ülke bütünlüğümüz için 10 binlerce şehit verilmiş, masum insanlar terör yüzünden yaşamını yitirmiş. Ülkemiz terörün kıskacından tam da kurtulmaya başladığı şu dönemlerde yapılan bu eylemler, onları kaçınılmaz sondan kesinlikle kurtaramayacak. Eli kanlı terör örgütü PKK, bu cennet vatandan silip süpürülecek, dış destekçileri ve içerideki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecek. Bölücü terör örgütü, akıttığı her damla kan ve gözyaşının bedelini hem de misliyle ödemekte ve ödemeye devam edecek."
Yürüyüşe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve çok sayıda kişi katıldı.
- Hakkari
Hakkari'de Gençlik Merkezi önünde, aralarında Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tekbir getiren vatandaşlar, ''Kahrolsun PKK'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Hakkari burada hainler nerede'' ve ''Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir'' sloganları attı.