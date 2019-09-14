Doğu'da sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi! Van Hakkari Muş ve Bitlis'ten fotoğraflar

Dış güçlerin terör örgütü PKK'yı kullanarak Türkiye üzerinde kirli ve hileli oyunlarını sergilediğini belirten Uca, şöyle devam etti:

"Bu süreçte milletimizin birlik, beraberliği ve ülke bütünlüğümüz için 10 binlerce şehit verilmiş, masum insanlar terör yüzünden yaşamını yitirmiş. Ülkemiz terörün kıskacından tam da kurtulmaya başladığı şu dönemlerde yapılan bu eylemler, onları kaçınılmaz sondan kesinlikle kurtaramayacak. Eli kanlı terör örgütü PKK, bu cennet vatandan silip süpürülecek, dış destekçileri ve içerideki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecek. Bölücü terör örgütü, akıttığı her damla kan ve gözyaşının bedelini hem de misliyle ödemekte ve ödemeye devam edecek."