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Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

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Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

Türkiye'nin Doğu illerinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Antalya güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahilini doldurdu. Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi ve kano ile denize açılmayı tercih etti.

Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

Mayıs ayının sonlarına doğru yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve sis, trafiği etkilemeye devam ederken. Antalya sahil kesimlerinde güneşi görenler dünyaca ünü Konyaaltı sahiline akın etti. 

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Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

Antalya kent merkezinde hava sıcaklığının 22 derece nem oranın ise yüzde 56 olan şehirde vatandaşlar park ve sahilleri doldurdu. 

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Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi ve kano ile denize açılmayı tercih etti.

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Doğu’da karla mücadele, Antalya'da ise deniz keyfi

Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti. Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti.

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