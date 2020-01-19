Doğu'da Jandarma'nın operasyonları hız kesmiyor
Terörle mücadelede etkili sonuçlar alan Jandarma yoğun kar yağışına rağmen durmuyor.
Yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle etkili mücadele devam ediyor. Özellikle Doğu illerinde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken; askerler için engel olmuyor.
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Jandarma Genel Komutanlığı da bu durumla ilgili bir paylaşım yaptı. Askerlerin bellerine kadar kar içinde olduğu fotoğraf; "Yorulmak mı? Asla! Daha yeni başlıyoruz..." notuyla paylaşıldı.
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