Doğu Karadeniz'de sağanak sel ve heyelana yol açtı: Evler çöktü, yollar kapandı
Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon'da 3 katlı bina ile yollar çöktü, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Trabzon, Rize ve Artvin’de son 24 saatte metrekareye düşen 130 kilogram dolayında yağış sel ve heyelanlara yol açtı.
Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Evin su dolmaya başlaması üzerine Abdullah Uzun Yakup ile gelini Muazzez Uzun Yakup son anda kaçarak kurtuldu. Muazzez Uzun Yakup, "Ben 46 yaşındayım. Böyle bir afet görmedim. Evin her tarafından su çıkmaya başladı. Sadakamız varmış. Evden kaçtık bina çöktü. O anların şokunu atlatamadım. Çok korktuk" dedi.
Sürmene ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde de heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Yomra’nın Kıratlı Mahallesi'nde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2’si yaşlı ve yatalak, 2’si bebek, 14 kişiyi tahliye etti.
Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Gülyurdu Mahallesi'nde ise yol şantiyesi sel suları altında kaldı. Şantiyede çalışan 15 işçi, selin geldiğini son anda fark ederek araçlarına sığındı. Hasarın meydana geldiği şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı.