Doğu Karadeniz'de sağanak sel ve heyelana yol açtı: Evler çöktü, yollar kapandı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Evin su dolmaya başlaması üzerine Abdullah Uzun Yakup ile gelini Muazzez Uzun Yakup son anda kaçarak kurtuldu. Muazzez Uzun Yakup, "Ben 46 yaşındayım. Böyle bir afet görmedim. Evin her tarafından su çıkmaya başladı. Sadakamız varmış. Evden kaçtık bina çöktü. O anların şokunu atlatamadım. Çok korktuk" dedi.