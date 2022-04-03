Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Seyir halindeki Doğu Ekspresi’nin makinistinin dikkatli olması ve son anda treni durdurması olabilecek bir kazanın da önüne geçti.