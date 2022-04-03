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Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Anadolu Ajansı
Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Kars Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi dağlardan koparak raylara düşen kaya yüzünden aksadı. Rayların üzerine düşen kayayı trenin makinistinin erken görmesi olabilecek bir kazanın da önüne geçmiş oldu.

Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresiana hat raylarına düşen kayaların yolu kapatması sebebiyle yolculuğuna bir süre ara verdi. 

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Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Seyir halindeki Doğu Ekspresi’nin makinistinin dikkatli olması ve son anda treni durdurması olabilecek bir kazanın da önüne geçti.

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Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre beklerken vagonlardan inen yolcular bir süre kayayı rayların üzerinde kaldırmak istedi.

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Doğu Ekspresi'nde faciaya ramak kala! Bir anda karşısına çıktı

Bunda başarılı olamayan yolcular makinistin trene bağladı halatı kayaya bağlayarak çekmesiyle, kata raylardan kaldırıldı.

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