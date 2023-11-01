Doğu Ekspresi seferlerine 11 Aralık'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline geldiğini belirterek, “Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Bu yıl turistik Doğu Ekspres seferleri 11 aralıkta, bilet satışları ise 1 kasımda başlayacak” dedi.