Doğu Ekspresi seferlerine 11 Aralık'ta başlıyor
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bilet satışlarına bugün başlıyoruz. Turistik seferlerle Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesine katkı sağlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline geldiğini belirterek, “Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Bu yıl turistik Doğu Ekspres seferleri 11 aralıkta, bilet satışları ise 1 kasımda başlayacak” dedi.
Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, yerli yabancı, her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkânı sunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak” dedi.