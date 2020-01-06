Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah aşkı kısa sürdü! Yollar ayrıldı
2019'un son günlerine doğru ünlü komedyen Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah arasındaki aşk magazin gündemini salladı.
Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah arasındaki aşk 2019 yılının sonlarına doğru başlamasıyla magazin gündemine oturan çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında gittikleri ABD'deki film festivalinde birliktelikleri başlayan çiftin yolları ayrıldı. Aldıkları bu karar sonrası Demirkol ve Farah sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
Farah Zeynep Abdullah, daha önce Eser Yenenler, Caner Cindoruk ve Ahmet Rıfat Şungar gibi isimlerle aşk yaşamıştı.
Ahmet Rıfat Şungar ile Doğu Demirkol 'Ahlat ağacı' filminde birlikte rol almıştı... Filmde Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar'in kız arkadaşını elinden alıyordu. İkili daha sonra kavga ediyordu. Filmde Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar'in kız arkadaşını elinden alıyordu. İkili daha sonra kavga ediyordu.