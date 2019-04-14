Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sapık hocası odasına giren öğrenciye...

Müzik dersi alan L.Ö. adlı kız öğrenci, önceki gün, iddiaya göre, bölümle ilgili sorular sormak üzere Prof. Dr. Memduh Ö.'nün yanına gitti. L.Ö., bölüm başkanının yanından ayrılıp, cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Memduh Ö.'yü gözaltına aldı. Gazimağusa'da mahkemeye çıkarılan öğretim görevlisiyle ilgili bilgi veren polis, "Zanlı, dersler ile ilgili ofisine giden öğrencisine sarılıp, yanaklarından öptükten sonra dudaklarından öpmek istedi" dedi.