Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var! Vücudu güçlendirmek için şart

“Sağlıklı beslenemeyen toplumlarda güçlü bir savunma mekanizması oluşması mümkün değil”

Vücudun savunma sistemini güçlü tutmak için çeşitli yöntemler ve bazı zorunlulukların olduğunu söyleyen İlker Durak, “Güçlü savunma sistemi sağlık yaşam kuralları ile yakından alakalıdır. Bu bakımdan temiz bir çevrede yaşamak çok önemlidir. Biz son yıllarda toprağı, suyu, havayı kirlettik. Bunlar sağlığımıza olumsuz olarak yansıyor. Bir diğer faktör ise sağlıklı yaşam kurallarını unutur hale gelmemiz. İnsanlar sabahtan akşama kadar bir masa başında oturuyor. Günlük toplam 500 adımı bulmayan çok fazla insan var. Halbuki vücut makinası çalışmayla güçlü kalabilir. Bu açıdan buna dikkat etmek gerekir.