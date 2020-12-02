Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir yeni pozlarıyla ortalığı salladı
İbrahim Çelikkol ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, mini etekli yeni pozlarıyla beğeni topladı.
TV8'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile zaten beğenileri toplayan güzel oyuncu bir de Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bıraktırıyor.
Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah mini eteğiyle göz kamaştırdı.
Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Bebek'te kameraların objektifine takıldı. Basın mensuplarının kısa bir sohbetini geri çevirmeyen Özdemir, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.