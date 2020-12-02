Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir yeni pozlarıyla ortalığı salladı

TV8'de Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile zaten beğenileri toplayan güzel oyuncu bir de Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bıraktırıyor.