Doğduğun Ev Kaderindir'de veda paylaşımı Demet Özdemir hoşçakalın dedi

Daha çok komedi dizilerinde görmeye alışık olduğumuz oyuncu Demet Özdemir, dramada da başarılı olduğunu performansı ile seyirciye gösterdi ve kendini ispatladı. Zeynep karakterinin yaşadıklarını seyirciye geçiren Özdemir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise kafaları karıştırdı.