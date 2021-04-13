Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi
İbrahim Çelikkol'un geçtiğimiz haftalarda veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Fırat Doğruloğlu dahil oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından diziye uyarlanan ilk dizi Doğduğun Ev Kaderindir, tüm heyecanıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Sosyal medyanın da en çok konuştuğu diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir, son zamanlarda oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Doğduğun Ev Kaderindir'de geçtiğimiz haftalarda bir veda yaşandı. İlk bölümden bu yana dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol rol gereği diziden ayrıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye Gülcan Arslan'ın ardından bir oyuncu daha dahil oldu.
Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor.
Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor.