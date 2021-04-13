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Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

İbrahim Çelikkol'un geçtiğimiz haftalarda veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Fırat Doğruloğlu dahil oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından diziye uyarlanan ilk dizi Doğduğun Ev Kaderindir, tüm heyecanıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Sosyal medyanın da en çok konuştuğu diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir, son zamanlarda oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

Doğduğun Ev Kaderindir'de geçtiğimiz haftalarda bir veda yaşandı. İlk bölümden bu yana dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol rol gereği diziden ayrıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye Gülcan Arslan'ın ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

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Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor. 

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Doğduğun Ev Kaderindir'de intikam çanları çalıyor Fırat Doğruloğlu kadroya girdi

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. 

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