Doğduğun Ev Kaderindir'de beyin yakan hata izleyici fena kafa buldu!
TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderin'dir son bölümü ile çarşamba akşamı seyircisi ile buluştu. Gerçek bir hikayenin anltıldığı dizinin bir sahnesi ise sosyal medyaya damga vurdu, fen alay konusu oldu.
TV 8'in büyük ses getiren dizilerinde biri olan Doğduğun Ev Kaderin'dir 2. sezonu ile yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi her hafta reyting listesinde kanalın yüzünü güldürürken sosyal medyanında en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.
Hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçiren Mehdi ve Zeynep'in imkansızlıklar dolu aşkını anlatan dizinin konusu kadar oyuncuları da performansları ile alkış alıyor.
Çarşamba akşamı yayınlanan 22. bölümdeki bir sahne ise seyirciyi güldürdü, sosyal medyada fena alay konusu oldu. Peki seyircinin izlerken kafa bulduğu o sahne neydi?
Patronu ile Bulgaristan'a gitmek için hazırlık yapan Zeynep, pasaportunu bulamaz ve evin her yerini aramaya başlar. Annesi Sakine ise kızının Barış ile yurtdışına çıkmasını istemez ve gizli gizli Mehdi ile iş birliği yapar.