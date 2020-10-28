Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'in lüks villasının fiyatı şoke etti
Güzel oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da 11.3 milyon takipçisiyle ve paylaşımlarıyla bu yaza damga vuran isimlerden oldu. Özdemir, kiracı olmaktan kurtuldu. Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelmekte.
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, uzun bir tekne tatili sonrası işinin başına geri döndü.
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Son dönemin en çok kazanan oyuncularından olan Demet Özdemir kiracı olamaktan kurtuldu.
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Demet Özdemir'in, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla servetine servet katıyor.
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