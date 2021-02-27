Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir babasından şiddet görmüş!
Demet Özdemir'in ailesine dair yaptığı açıklamalar ağızları açık bıraktı. Babasından gördüğü şiddeti anlattı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir, geçtiğimiz gün 29 yaşına girdi. Güzel oyuncu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Güzel oyuncunun ailesiyle ilgili pek fazla bilinmeyen gerçek sevenlerini şaşırttı.
Demet Özdemir, babasından şiddet görmüş! Özdemir'in ailesiyle ilgili yıllar önceki ilginç açıklamaları yeniden gündem oldu. SnobMagazin'de yer alan habere göre, ailesinden bahseden Özdemir, şunları anlatmış:
"İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı.''
''Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım."