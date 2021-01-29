Doğduğun Ev Kaderindir ve 50m2 yıldızı Engin Öztürk'ün sahte hesap itirafı bomba!
Netflix'teki 50m2 ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Öztürk, sosyal medya itirafıyla hayranlarından tam not aldı.
Şimdilerde hem Netflix'te hem de sosyal medyada 50m2 dizisiyle fırtınalar estiren Engin Öztürk, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle bir hayli beğeniliyor. Durum böyle olunca hayran kitlesi de giderek büyüyor.
Engin Öztürk, hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında görünürlüğünü arttırınca hayranları da özel hayatına olan ilgisini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde ise Öztürk bir itirafıyla hayranlarını bir hayli güldürdü ve şaşırttı.
YouTube'da yayımlanan bir programa katılan yakışıklı oyuncu, ''Sahte hesap kullanıyor musun?'' sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verdi.
Engin Öztürk, "Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun TikTok videosu olsun. Böyle videoların altında da orada Engin Öztürk yazmasın diye sahte sosyal medya hesabı kullanıyorum" diye konuştu.