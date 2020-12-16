Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir paylaştı herkesi mest etti
TV8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep'i canlandıran Demet Özdemir'in yeni Instagram paylaşımı herkesin beğenisini kazandı.
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan Doğduğun Ev Kaderindir TV8 ekranlarında heyecanla izlenmeye devam ediyor. Reytingleriyle kanalın yüzünü güldüren dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da oldukça beğeniliyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğenileri toplayan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri toplamayı başarıyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da hayranlarını mest etti.
Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in ayna karşısında verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Siyah büstiyeri ve siyah pantolonu ile poz veren güzel oyuncu Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.