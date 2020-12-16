Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir paylaştı herkesi mest etti

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan Doğduğun Ev Kaderindir TV8 ekranlarında heyecanla izlenmeye devam ediyor. Reytingleriyle kanalın yüzünü güldüren dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da oldukça beğeniliyor.