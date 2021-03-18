Doğduğun Ev Kaderindir Masumiyet hüsrana uğradı Sadakatsiz'e büyük şok! Zirve bakın kimin

Barış Zeynep'e olan aşkını bir masalla anlatırken Zeynep oldukça duyguladığı ve Barış'a onu sevdiğini söyleyerek sımsıkı sarıldığı Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde dibe çakıldı. Sevilen dizi ilk 10'a dahi girmeyi başaramadı.