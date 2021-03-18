Doğduğun Ev Kaderindir Masumiyet hüsrana uğradı Sadakatsiz'e büyük şok! Zirve bakın kimin
17 Mart 2021'in reyting sonuçları Doğduğun Ev Kaderindir ve Masumiyet'i hüsrana uğrattı. Sadakatsiz'e fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
Barış Zeynep'e olan aşkını bir masalla anlatırken Zeynep oldukça duyguladığı ve Barış'a onu sevdiğini söyleyerek sımsıkı sarıldığı Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde dibe çakıldı. Sevilen dizi ilk 10'a dahi girmeyi başaramadı.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dördüncü bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. Geçtiğimiz haftalarda üç bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaran dizi, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlılığını sürdürdüğü, Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerildiği Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde geçtiğimiz haftaki yerini korudu.
İşte çarşamba günü reyting sonuçları...
10 - Hava Durumu (Kanal D)