Doğduğun Ev Kaderindir hüsrana uğradı Sadakatsiz zirveyi kaptırdı! İşte reytingler

Doğduğun Ev Kaderindir ilk sezonunda elde ettiği reyting başarısını ikinci sezonda gösteremedi. Engin Öztürk, Engin Öztürk ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimleri kadrosuna katan dizi yine de reytinglerde pek bir başarı elde edemedi.



İşte Çarşamba günü reyting sonuçları...