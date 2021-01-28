Doğduğun Ev Kaderindir hüsrana uğradı Sadakatsiz zirveyi kaptırdı! İşte reytingler
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ve Tv8'de ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
İlk bölümü 7 Ekim'de ekrana gelen Sadakatsiz kısa sürede reytinglerde zirveye adını yazdırmayı başarmıştı. İlerleyen bölümlerde sevilen dizi reytinglerde ilk sırayı kaptırmıştı.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz 2 hafta önce ilk sırayı kaptığı reyting tablosunda bu hafta da istediği başarıyı elde edemedi.
Doğduğun Ev Kaderindir ilk sezonunda elde ettiği reyting başarısını ikinci sezonda gösteremedi. Engin Öztürk, Engin Öztürk ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimleri kadrosuna katan dizi yine de reytinglerde pek bir başarı elde edemedi.
İşte Çarşamba günü reyting sonuçları...
10 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)