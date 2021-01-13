Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin senaryosunda akış değişebilir! Beklenmedik ayrılık
TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde dengeleri değiştirecek bir ayrılık yaşandı. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizinin senaryosu değişebilir.
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Senaryosuyla, gerçek bir yaşamdan uyarlanmasıyla dikkat çeken dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısını yukarılara taşıyor.
Geniş bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Doğduğun Ev Kaderindir'de son zamanlarda ise seyirciyi endişenlendiren bir gelişme ortaya çıktı.
Doğduğun Ev Kaderindir'in senaristi Eylem Canpolat, ekipten ayrıldı. Canpolat, geçtiğimiz günlerde 'Sefirin Kızı' dizisinin senaryosunu kaleme almaya başlamıştı.
Bu durumda Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki dengelerin altüst olacağı iddiası ise sosyal medyada hızla yayıldı. Dizinin sevenleri, endişe duymaya başladı.