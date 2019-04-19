Doğaseverler keşfetti... İlgi odağı oldu!

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, antik kentte 2 kilometrelik bir patika yolu bulunduğunu belirtti, bu rotanın tarih ve doğanın bir arada olması açısından doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi. Hafta sonları antik kentte yürüyüşe büyük ilgi olduğunu kaydeden Gök, doğaseverlerin 'Saklı Mağara' adını verdikleri mağaranın da rağbet gördüğünü ifade etti.