Doğaseverler keşfetti... İlgi odağı oldu!
Antik kentte, adını doğaseverlerin koyduğu ''Saklı Mağara'' gizemini koruyor.
Antalya'nın en çok ziyaret edilen antik kentlerinden Phaselis, tarihi kadar doğasıyla da ilgi odağı oluyor. Baharın kendini gösterdiği bugünlerde Phaselis, 2 kilometrelik yürüyüş yolunda vatandaşları ağırlıyor.
Akdeniz'e uzanan küçük bir yarımada üzerinde M.Ö. 6. yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulduğu düşünülen Phaselis Antik Kenti, baharın gelmesiyle birlikte doğa yürüyüşçülerinin de ilgi odağı oldu.
Coğrafi konumu nedeniyle antik dönemde önemli bir liman kenti olan Phaselis, tarihi kalıntılarıyla ziyaretçileri o döneme götürürken, ormanlık alanda yer alan mağaralar da ilgi çekiyor.
Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, antik kentte 2 kilometrelik bir patika yolu bulunduğunu belirtti, bu rotanın tarih ve doğanın bir arada olması açısından doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi. Hafta sonları antik kentte yürüyüşe büyük ilgi olduğunu kaydeden Gök, doğaseverlerin 'Saklı Mağara' adını verdikleri mağaranın da rağbet gördüğünü ifade etti.