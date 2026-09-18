Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan fazla ödeyecek

ANKARA VE İSTANBUL'DA AYLIK LİMİTLER

Ankara'da Kademe-1 tüketim sınırı eylül ayında 40,69 metreküp, ekimde 76,86 metreküp, kasımda 161,63 metreküp ve aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul'da ise aynı aylardaki sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp olarak belirleniyor. Erzurum'da aralık ayındaki tüketim limiti ise 319,60 metreküpe kadar yükseliyor.

FATURADA AY AY HESAPLAMA YAPILIYOR

Faturanın iki ayrı ayı kapsadığı durumlarda da hesaplama her ay için ayrı yapılıyor. Bu kapsamda her ayın günlük ortalama tüketim limiti ayrıca hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda ise binanın toplam doğal gaz tüketimi hane sayısına bölünerek her konut için tüketim miktarı belirleniyor.