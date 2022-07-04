Doğal güzelliğiyle ünlüydü! Tuba Büyüküstün'de estetikliler kervanına katıldı
Estetiğe karşı olduğunu verdiği röportajlarla belirten 39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı. Estetikliler kervanına katılan Büyüküstün, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan 39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımında yüzündeki değişiklikle dikkat çekti.
Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan Tuba Büyüküstün, yüzüne estetik operasyon yaptırdı.
Büyüküstün de estetik modasına uydu. Güzel oyuncunun yüzüne dolgu yaptırdığı iddia edildi. Büyüküstün'ün yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Büyüküstün, yüzüne işlem yaptırarak ilk estetik operasyonunu geçirmiş oldu.
İşte güzel oyuncunun estetik operasyonu sonrası İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflar...