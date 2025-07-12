Doğal gaz zengini ülkeler açıklandı! Birinci sıradaki ülke şaşırtacak
En fazla doğal gaz rezervi olan ülkeler belli oldu. Birincinin ne S. Arabistan ne Çin ve ne de ABD'nin olduğu liste rakamlarla yok artık dedirtti. İşte en fazla doğal gaz rezervine sahip ülkeler...
BİRİNCİ NE S.ARABİSTAN NE ABD NE DE ÇİN!
Dünya genelinde enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artarken, doğal gaz rezervleri de stratejik bir değer kazanıyor. Son yapılan araştırmalar, belirli bölgelerin doğal gaz zenginliği açısından öne çıktığını gösteriyor.
Bu rezervler, hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahip.
KÜRESEL EKONOMİYE DOĞRUDAN ETKİSİ VAR!
Doğal gaz, fosil yakıtlar arasında en temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle doğal gaz rezervlerine sahip olan bölgeler, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından avantajlı bir konumda bulunuyor. Ayrıca, bu rezervler, enerji piyasalarında da önemli bir rol oynuyor.
İŞTE EN FAZLA DOĞAL GAZ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER!
Birinci ne S. Arabistan ne Çin ne de ABD!
20) NORVEÇ | 1.54 TRİLYON
19) AZERBAYCAN | 1.69 TRİLYON METRE KÜP
18) KUVEYT | 1.78 TRİLYON
17) MISIR | 1.78 TRİLYON
16) ÖZBEKİSTAN | 1.84 TRİLYON
15) KANADA | 2.06 TRİLYON