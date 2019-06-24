Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor
Sinop'ta, vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan akbaba, ebabil kuşu, karaca, leylek, güvercin ve martı gibi çok sayıda hayvan Milli Parklar Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuşturuluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi farklı türlerdeki birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.
Merkezde görevli üç veteriner hekim ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları merkezde tedavi ederek eski sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.
Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, yaralı hayvanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Geçen yıl hizmete açılan merkezde bugüne kadar çok sayıda hayvanın tedavi edildiğini de ekledi. Bunlardan bir kısmı ise karacalar.
Karacaların, yavrulama dönemi olmasından dolayı doğada yavru karacalara rastlanılması doğal vatandaşların gördükleri yavru karacalara yaralı olmadıkça dokunmamaları uyarısında bulunuluyor.