Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor

Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor

Sinop'ta, vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan akbaba, ebabil kuşu, karaca, leylek, güvercin ve martı gibi çok sayıda hayvan Milli Parklar Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuşturuluyor.

Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor - Sayfa 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi farklı türlerdeki birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

14
Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor - Sayfa 2

Merkezde görevli üç veteriner hekim ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları merkezde tedavi ederek eski sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.

24
Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor - Sayfa 3

Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, yaralı hayvanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Geçen yıl hizmete açılan merkezde bugüne kadar çok sayıda hayvanın tedavi edildiğini de ekledi. Bunlardan bir kısmı ise karacalar. 

34
Doğada yaralı bulunan yabani hayvanlar tedavi ediliyor - Sayfa 4

Karacaların, yavrulama dönemi olmasından dolayı doğada yavru karacalara rastlanılması doğal vatandaşların gördükleri yavru karacalara yaralı olmadıkça dokunmamaları uyarısında bulunuluyor.

44