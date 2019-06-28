Doğada nadir görülürken Isparta'da ortaya çıktı! Bu canlının hikayesi çok ilginç
ISPARTA'da bir evin çatısına sıkışmış halde bulunan ebabil kuşu, sağ salim kurtarılmasının ardından yetkililere teslim edildi. Peki doğada nadir görülen ebabil kuşunun hikayesi nedir?
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Yıldız, kaldığı evin terasına çıktığında takılmış, yorgun ve bitkin vaziyette uçamayan bir kuşu fark etti. Kuşu kurtaran genç, bu kuşun ebabil kuşu olduğunu anladı.
Bulduğu kuşun Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrenen Yıldız, bu durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşu, DKMP ekiplerinin gerekli tedavi ve kontrolleri sonrasında doğaya salınacak.
Peki doğada nadir olarak görülen ebabil kuşunun hikayesi nedir?: Kuran-Kerim'de de yer alan Ebabil kuşları, Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunun gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır.
İlkbaharda görülür: Dini hikayelere konulan ebabil kuşu, Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Fil suresinin anlattığı ebabil, diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz.