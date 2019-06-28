Doğada nadir görülürken Isparta'da ortaya çıktı! Bu canlının hikayesi çok ilginç

Bulduğu kuşun Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrenen Yıldız, bu durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşu, DKMP ekiplerinin gerekli tedavi ve kontrolleri sonrasında doğaya salınacak.