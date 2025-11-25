Doğa Rutkay Urla'ya yerleşti! Urla-İstanbul arası mekik dokuyor...

"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor."

"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki okullar, butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik."

"Benim baba tarafım zaten burada Çeşme-Dalyan'da... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yerlerden de çok dostumuz buraya taşındı."

"Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor. Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı."