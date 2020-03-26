Doğa Rutkay Kamal 65 yaş üstü vatandaşlara yapılanlara böyle isyan etti!
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrası, kaç gündür yaşlılara yapılan muameleye oyuncu Doğa Rutkay Kamal sessiz kalmadı.
Coronavirüsün yayılma hızının önüne geçebilmek için yurt geneli alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Sosyal medyada son birkaç gündür yaşlılara yapılan şakalara tepkisiz kalamayan Doğa Rutkay, isyan etti.
Ünlü oyuncu Doğa Tutkay, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Virüsü bize yaşlılarımız bulaştırmıyor. Virüs yaşlılarımıza zarar veriyor. Hızlı etkiliyor ve çoğu hayata veda ediyor. Öncelikle yaşlılarımızı korumak için evde kalmak zorundayız.
Yaşlılarımız biraz huysuz, söz dinlemez, asi olsa da bizler onların koruyucuları olmalıyız. Sanki cezalılarmış gibi hissetmelerine engel olmalıyız. Bilmeliler ki onları korumak adına geldi bu kısıtlama. Üstlerine titrememiz, yardımcı olmamız gereken şu zamanlarda onlara 'sözde gençler' tarafından yapılan edepsiz şakaları hatta 'eşek' şakalarını görmezden ben de gelemedim. Üzüldüm, öfkelendim.
Ancak moral bozmayalım, bizim aslan gibi genç arkadaşlarımız da var. Böyle tipleri gördükçe kıymetleri eminim daha da artacak. Bu zor günler madalyonun her iki tarafını da gösterecek. Sabırlı olup, sevdiklerimle sarmaş dolaş olacağımız günleri iple çekiyorum! Her şer de var bir hayır. Bunu da buraya yazın. Güzel günler mutlaka gelecek bakın.”