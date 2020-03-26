Doğa Rutkay Kamal 65 yaş üstü vatandaşlara yapılanlara böyle isyan etti!

Ancak moral bozmayalım, bizim aslan gibi genç arkadaşlarımız da var. Böyle tipleri gördükçe kıymetleri eminim daha da artacak. Bu zor günler madalyonun her iki tarafını da gösterecek. Sabırlı olup, sevdiklerimle sarmaş dolaş olacağımız günleri iple çekiyorum! Her şer de var bir hayır. Bunu da buraya yazın. Güzel günler mutlaka gelecek bakın.”