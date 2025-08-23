Doğa Lara Akkaya'dan rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması! Mesajları ifşa etti

"‘Büyüğündür, sus’ dediler"

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde yaşadığı taciz iddialarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O dönemde 21 yaşında olduğunu vurgulayan Akkaya, yapım şirketine durumu bildirdiğinde “‘Büyüğündür, sus’ dediler” sözleriyle yaşadıklarının geçiştirildiğini söyledi. Şirketin daha sonra kendisine, “Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz” dediğini ancak kısa süre önce aynı ismin yeni projelerinde yer aldığını görünce sessizliğini bozduğunu belirtti.