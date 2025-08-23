Doğa Lara Akkaya'dan rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması! Mesajları ifşa etti
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, magazin gündemine bomba gibi düştü. Akkaya, 2022'de rol aldığı Tozluyaka dizisinde, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti. Akkaya, Ayaydın tarafından kendisine gönderilen mesajları da ifşa etti. İşte detaylar...
Tozluyaka dizisindeki performansıyla tanınan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.
Akkaya, 2022’de rol aldığı dizide, evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından 21 yaşındayken sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti.
Paylaştığı mesajlarla iddiasını destekleyen oyuncu, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak sessizliğini bozdu. Açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"‘Büyüğündür, sus’ dediler"
Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde yaşadığı taciz iddialarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O dönemde 21 yaşında olduğunu vurgulayan Akkaya, yapım şirketine durumu bildirdiğinde “‘Büyüğündür, sus’ dediler” sözleriyle yaşadıklarının geçiştirildiğini söyledi. Şirketin daha sonra kendisine, “Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz” dediğini ancak kısa süre önce aynı ismin yeni projelerinde yer aldığını görünce sessizliğini bozduğunu belirtti.