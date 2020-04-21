Doğa koronavirüste kendini onarıyor! Bu kez kaplumbağalar şaşırttı
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turistlerin boşalttığı Tayland’ın ünlü plajlarına deri sırtı deniz kaplumbağalar 20 yıl sonra geri döndü
İsrail'in Hayfa kentinde devriye gezen yaban domuzlarından, Londra banliyölerine giren geyiklere kadar; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinalar, yaban hayatı birçok şehrin terk edilmiş sokaklarına çekiyor.
Toplam 2 bin 765 koronavirüs vakası ve 47 ölümün bildirildiği dünyanın en turistik noktalarından biri olan Tayland’da uluslararası uçuşların yasaklanması ülkede turizme darbe vurdu ancak vahşi yaşam için plajları serbest bıraktı.
Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong, kasım ayından bu yana ülkenin plajlarında bulunan 11 deri sırtlı deniz kaplumbağa yuvasının son 20 yılın en yüksek oranı olduğunu söyledi.
Reuters'e konuşan Kittiwatanawong, "Bu bizim için çok iyi bir işaret, çünkü yumurtlama için gerekli olan birçok alan insanlar tarafından yok edildi. Son yirmi yıldır böyle bir yuvalanma görmemiştik. Çünkü kaplumbağaların birçoğu, olta takımları ve insanların plajları işgal etmesi nedeniyle ölmüştü" ifadelerini kullandı.