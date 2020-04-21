Doğa koronavirüste kendini onarıyor! Bu kez kaplumbağalar şaşırttı

Reuters'e konuşan Kittiwatanawong, "Bu bizim için çok iyi bir işaret, çünkü yumurtlama için gerekli olan birçok alan insanlar tarafından yok edildi. Son yirmi yıldır böyle bir yuvalanma görmemiştik. Çünkü kaplumbağaların birçoğu, olta takımları ve insanların plajları işgal etmesi nedeniyle ölmüştü" ifadelerini kullandı.