Doğa intikam alıyor! Koronavirüsün ardından şimdi de katil arısı

New York Times’ın haberinde ise cumartesi günü Twitter'da 'eşek arısı cinayetinin' trend olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları, gördüğü eşek arılarının pek çok fotoğrafını paylaştı. Asya eşek arası tarafından sokulan Kanada'nın Nanaimo kentinde bir arıcı ve entomolog olan Conrad Berube, "Bu bedenime sıcak bir raptiyenin batırılması gibiydi" ifadelerini kullandı.