DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızıştı: Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum
ABD'li kardeşler Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson, İzmir ve Şikago'da yatırımları, AVM'leri bulunan ve geçen sene 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'a açtıkları babalık davasını kazandı. Jackson kardeşler böylece Pırlant'ın 100 milyon dolarlık (3 milyar lira) servetine de ortak olmuş oldu.
İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi. 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.
Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı.
Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi.
Bunun üzerine Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 yıl önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen yıl kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Pırlant ABD'de toprağa verildi.