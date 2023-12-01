DNA sonuçları çıktı! Meclis'te gösterilen cesetler insana ait değil! Uzaylılar denilmişti...
Dünya tüyler ürperten o anları soluksuz izlemişti. Eylül ayında Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen ve 'insan dışı canlılara' ait olduğunu iddia edilen bedenlerin DNA sonuçları açıklandı.
UFO'lar gerçek mi? Dünyada UFO cesetleri mi var? UFO'ları uzun zamandır araştıran Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, Eylül ayı başlarında 'Clara' ve 'Mauricio' ismini verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra fosillerin dünya dışı canlılara ait 1000 yıllık kalıntılar olduğunu iddia etmişti.
Bulgular bilim dünyası tarafından inandırıcı kabul edilmezken, keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi keşiflerinin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğu konusunda ısrar ediyor.
DNA sonuçları açıklandı
Bu hafta Meksika parlamentosunda 3 saatlik bir oturum yapıldı. Maussan bu oturumda kalıntılara dair son değerlendirmelerini paylaştı ve yapılan DNA analizlerinin sonuçlarını yayınladı.
Maussan, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelenen kalıntıların, üç parmaklı ellere sahip olduğunu, dişlerinin bulunmadığını ve 1.000 yıldan daha eski olduklarını iddia etti.