DM'den yürüyünce! Kemikleri kırılana kadar dayak yedi, Şarkıcı Hakan Akayran tanınmaz halde
Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı.
Olay 3 Mart tarihinde gece 3 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu için tanıdığı Hüseyin G., ile karşılaştı.
Sabah'ın haberine göre, Hüseyin G., Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin İnstagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından kız arkadaşı olan genç bir kadının fotoğrafını gösterdi.
40-50!
Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adama saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.
Vücudunda kırıklar meydana geldi
Aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adam yarım saat boyunca yediği dayağın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Halen darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.