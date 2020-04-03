Dizinizden çıtırtı geliyorsa dikkat bu bir sinyal olabilir!
Dizden ses gelmesi önemli midir? Tıpta “kondromalzai patella” olarak adlandırılan bu durum birtakım rahatsızlıkların habercisi olabilir.
Dizden çıtırtı sesi neden gelir? Dizden ses gelmesi neden olur? 'Dizimden çıtırdı sesi geliyor' diyenler aman dikkat! Uzmanlar uyarıyor! Ciddi sorunların habercisi olabilir! Dizden gelen çıtlama ve çatırdama seslerinin neden olduğuna dair tüm merak edilenleri Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar'dan öğrendik.
Vücudumuzdaki çoğu eklem çıtırdar ancak dizlerdeki eklemler çıtırdamaya en müsait eklemlerdir. Çoğu kişi eğilip, kalkarken veya dizini çevirdiğinde çıtlama sesi duyar.
Bu sesler beraberinde bir acı, ağrı gibi durumlar getirmediği sürece pek fazla ciddiye alınmaz. Sonrasında ağrı veya acı hissedilirse kireçlenme, menisküs yırtığı veya diz kapağı kıkırdağında bozulma gibi durumlarla karşı karşıyasınız demektir.
Rejenaratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, dizden gelen çıtlama veya çatırdama sesleri hakkında bilinmesi gerekenleri detaylı olarak açıkladı.