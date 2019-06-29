Dizinin kaderini etkileyecek değişikliğe gidildi Erkenci Kuş setinde flaş karar!

Peki Erkenci Kuş son bölümde neler olmuştu?: "Can, Sanem’in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can’ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlar. Can’ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söyler, çünkü Can ne düşünür bilemez ve korkar.