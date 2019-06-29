Dizinin kaderini etkileyecek değişikliğe gidildi Erkenci Kuş setinde flaş karar!
Star TV ekranlarında sezon finali yapmadan izleyicisiyle buluşmaya devam eden Erkenci Kuş'ta dizinin kaderini etkileyecek bir değişiklik meydana geldi.
Yaz sezonu için yayın gününde değişikliğe gidilen Erkenci Kuş dizisi, artık Salı günleri sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ancak diğer dizilerin de sezon finali yapmasıyla reytinglerde üst sıralara yanaşan dizide flaş bir değişiklik yaşandı. Dizinin sevenlerine göre yaşanan bu değişiklik, gidişatı kötü yönde etkileyebilir.
Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryo ekibi değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkenci Kuş'u artık Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş kaleme alacak.
Peki Erkenci Kuş son bölümde neler olmuştu?: "Can, Sanem’in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can’ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlar. Can’ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söyler, çünkü Can ne düşünür bilemez ve korkar.
Ve ortalık bu andan sonra kızışır. Sandem de Can’ın canından değerli olan bandananın peşine düşer. Ve ikili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gider.